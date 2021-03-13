جنين: الشرطة تنهي 8 حفلات زفاف وتغلق محال تجارية ومقاهي





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفافٍ في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذا الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها كما عملت الشرطة على تحرير 13 مخالفة سلامة عامة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة .

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية ثماني حفلات زفاف وأغلقت 30 محل تجاري وخمسة مقاهي وذلك لعدم إلتزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في جنين.