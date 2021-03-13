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الشرطة والأجهزة الأمنية تفض ثمانية أعراس وتغلق محالاً تجارية بنابلس

الشرطة والأجهزة الأمنية تفض ثمانية أعراس وتغلق محالاً تجارية بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية محالاً تجارية، وفضت ثمانية أعراس، وحجزت 70 مركبة، وحررت مخالفات بحق مخالفي قرار الإغلاق بمحافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية، أقامت اليوم عشرة حواجز على مداخل المدينة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية، وأقامت 10 حواجز داخل المدينة وأحيائها.

وكما قامت مراكز الشرطة في ريف المحافظة، وبالتعاون مع ضباط القواطع من الأجهزة الأمنية، بتسيير دورياتها؛ لتشمل بذلك كافة أرجاء المحافظة، ونفذت جولات تفقدية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بالتعليمات، والتقيد بالإغلاق وبقرارالحكومة الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها، تخلل ذلك فض 8 أعراس، وتحرير 112 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، من ضمنها 95 مخالفة بحق أشخاص، و 75مخالفة بحق مركبات نقل عام، وتعاملت مع11 منشأة ومحلاً تجارياً، وحجزت 76 مركبة في جميع أنحاء المحافظة، ونفذت 10 جولات تفتيشيه على المخالفين لقرارات الإغلاق في المدينة. 

وناشدت الشرطة المواطنين الالتزام بحالة الإغلاق، وتقييد الحركة إلا للضرورة القصوى، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

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