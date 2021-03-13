الأردن: وفيات جراء انقطاع الأكسجين عن مرضى (كورونا) داخل مستشفى السلط الجديد





ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فإن عدد الوفيات جراء هذا الحادث وصل إلى ثماني.



وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين لـ (المملكة)، السبت: "إن وزير الصحة، نذير عبيدات وصل إلى مستشفى السلط، بعد أنباء عن انقطاع الأكسجين فيه".



ويعقد وزير الصحة، اجتماعاً بمستشفى السلط الجديد؛ لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى، وتسببها بوقوع وفيات.



وأشار مدير مستشفى السلط الحكومي عبد الرزاق الخشمان، في وقت سابق، إلى رفع كفاءة المستشفى إلى 150 سريراً للحالات المتوسطة، و50 سريراً للعناية الحثيثة.



وقال: "هذا المستشفى حديث ومتطور جداً، وبسعة كبيرة، يمكن له أن يستوعب أكثر من 500 أو 600 سرير، ولكن الآن المشغل منه 420 سريراً، وهذا المستشفى متطور جداً، وتوجد به كفاءات كبيرة جداً، وهو تعليمي جامعي، وفيه أساتذة جامعيون من جامعة البلقاء"، وفق الخشمان.



من جانبه، وجّه الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، بحسب الوكالة الأردنية للأنباء (بترا).



وشدّد الخصاونة على أنّ التحقيق، سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.



كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي، إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح؛ لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.



وشدّد رئيس الوزراء، على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله، وفق أحكام القانون.



رام الله - دنيا الوطننقل موقع قناة (المملكة)، السبت، عن وجود وفيات، جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد بالأردن.