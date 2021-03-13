تونس تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت في تونس، صباح اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) بكافة أنحاء البلاد، بعد حصولها على دفعة أولي من لقاح )سبوتنيك V) الروسي تقدر بـ 30 ألف جرعة.



وأعطيت إشارة الانطلاق الرسمي للحملة، من المستشفى الميداني بقبة المنزه في العاصمة، بتطعيم عدد من الأطباء وأعوان الصحة، حث تلقت الممرضة بالمجمع الطبي بتونس محرزية الهمامي، أول جرعة من لقاح (كورونا) في تونس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وقد خصص 25 مركزاً جهوياً للتطعيم ضد (كوفيد- 19) بكافة محافظات البلاد، وسيكون الانطلاق بتطعيم مهنيّي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بهذا المرض والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية (EVAX)، حيث تهدف وزاة الصحة إلى تطعيم 50% من سكان البلاد.



وصلت مساء يوم الثلاثاء الماضي، أولى الكميات من لقاح (سبوتنيك V) الروسي بمطار تونس قرطاج الدولي، وضمت الدفعة الأولى 30 ألف جرعة من ضمن 500 ألف جرعة، ستصل باقي دفعاتها في غضون الأسابيع المقبلة.



وقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي: إن الجهة الوحيدة التي يمكنها التعامل مع توزيع لقاحات (كورونا) هي اللجنة الوطنية، التي أعدت استراتيجية اللقاحات، موضحاً أن الأعداد المطلوبة من اللقاحات لتونس لا تتناسب مع الكميات التي ستحصل البلاد عليها.