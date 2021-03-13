طالع الأسماء: الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأحد

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وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن السفر، سيكون للمتبقين من الحافلتين السابعة والثامنة من كشف (2021/7)، مطالبة المسافرين بالتواجد غداً عند الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.