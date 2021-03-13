شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة مواطن وزوجته بجروح في اعتداء للمستوطنين شرق يطا

الخليل: إصابة مواطن وزوجته بجروح في اعتداء للمستوطنين شرق يطا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن وزوجته، اليوم السبت، بجروح جراء اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، بأن مجموعة من (متسبي يائير)، هاجموا المواطن سعيد عليان عوض (45 عاماً)، زوجته وأطفاله، أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة القواقس بمسافر يطا، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عوض بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، وإصابة زوجته بجروح طفيفة.

وأضاف الجبور، بأن المستوطنين، حطموا مركبة المواطن عوض، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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