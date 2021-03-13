الأردن تتسلم 144 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت الأردن، مساء أمس الجمعة، 144 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، والتي جاءت ضمن آلية تعرف باسم "مرفق كوفاكس".



وأعلن التلفزيون الحكومي أن الجرعات من لقاح "أسترازينيكا"، وصلت على متن طائرة قادمة من كوريا الجنوبية، إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة، عمّان.



وكان وزير الصحة نذير عبيدات، قد قال في تصريحات سابقة عن وصول تلك الكمية، مشيرا إلى أن المملكة هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتسلم لقاحات عن طريق "كوفاكس".