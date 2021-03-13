منظمة الصحة العالمية ترخص استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" من جرعة واحدة





وقالت المنظمة: إن معطيات التجارب السريريرة، بينت أن اللقاح فعال، وسيكون إلى جانب لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر-بيونتيك" في برنامج كوفاكس.



وتصل فعالية هذا اللقاح إلى 85% ضد الأعراض الحادة التي يتسبب بها فيروس (كورونا)، كما أظهر فعالية ضد النسخة المتحورة من (كورونا) في جنوب أفريقيا، ويمتاز كذلك بسهولة حفظه.



ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية يوم أول أمس الخميس، على استخدام اللقاح في أوروبا، ليصبح رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الكتلة التي تضم 27 بلدا، وهي لقاحات فايزر/بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد.



رام الله - دنيا الوطنأعطت منظمة الصحة العالمية، موافقتها للاستخدام العاجل للقاح شركة "جونسون اند جونسون" الأمريكية العملاقة ضد (كوفيد-19) الذي يعطى في جرعة واحدة.وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد (كوفيد-19) خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة".ووضعت المنظمة هذا اللقاح ضمن برنامج كوفاكس الخاصة بتوزيع اللقاحات غي العالم للدول المتوسطة والفقيرة، كما نقل موقع (دوتشيه فيله).