دولي

أكثر من مليونين و652 ألف وفاة بفيروس (كورونا) بالعالم منذ بدء الجائحة

أكثر من مليونين و652 ألف وفاة بفيروس (كورونا) بالعالم منذ بدء الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 652 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 119 مليونا، وما يقارب من 643 ألف إصابة، تعافى منهم 96 مليونا وما يزيد عن 283 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، 488 ألف و551 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,446 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2،152 وفاة)، واميركا (1,505 وفيات)، والمكسيك (654 وفاة)، وروسيا (486 وفاة)، وايطاليا (380 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (84,047 إصابة)، واميركا (66,785 إصابة)، والهند (27,512 إصابة)، وإيطاليا (26,824 إصابة)، وفرنسا (25,229 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (545,544 وفاة)، والبرازيل (275,276 وفاة)، والمكسيك (193,851 وفاة)، والهند (158,483 وفاة)، وبريطانيا (125,343 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,993,423 إصابة)، والبرازيل (11,368,316 إصابة)، والهند (11,333,728 إصابة)، وروسيا (4,370,617 إصابة)، وبريطانيا (4,248,286 إصابة).

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