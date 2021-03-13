"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع

كما نوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً؛ للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



كما نوهت لوجود أعمال لشركة القاعود فى "شارع 8" من مفترق جامعة غزة، حتى مفترق مسجد علي، حيث يتم إغلاق كلي للسايد الجنوبي من الساعة 07:00 صباحاً حتى الساعة 17:00 مساءً وذلك اليوم السبت 13/3.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثي سير، نتج عنهما ثلاث اصابات، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.