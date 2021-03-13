قطاع غزة يُسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

سجل قطاع غزة يوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).





يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 197 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2258 عينة بنسبة إصابة 8.7%.





كما أعلنت عن تعافي 137 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما لا يوجد أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت في موجزها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع، بأن إجمالي تراكمي للمصابين 57080 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2095 حالة.



كما وصل إجمالي المتعافين 54420 حالة، وإجمالي الوفيات 565 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة.



وأكدت وزارة الصحة، بأن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

غزة - دنيا الوطن