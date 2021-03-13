طعم الله: قرار محكمة الانتخابات ملزم ونهائي تجاه أي إجراء تتخذه لجنة الانتخابات

وأكد طعم الله، بأن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، سيُشارك في حوار القاهرة خلال الأيام المقبلة، لإطلاع كافة الفصائل على تفاصيل الترشّح للانتخابات.

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة (الأقصى)، بأنه حتى اللحظة وصل المحكمة، خمسة طعون، اثنان من الضفة، وثلاثة من غزة، ويوم غدٍ الأحد، "ستنظر المحكمة في جميع الطعون".