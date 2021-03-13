إصابة صياد إثر مهاجمته من قبل سمكة قرش في بحر خانيونس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب صياد فلسطيني بجروح في قدمه؛ إثر مهاجمته من قبل سمكة قرش في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.



ووفق ما نقلت صفحة، تعنى بأخبار الصيادين على (فيسبوك)، فإن الصياد خالد رضوان اللحام، من خانيونس، قد أصيب فى قدمه، نتيجة لعضه من قبل سمكة قرش أثناء عمله، فيما تم نقله على إثرها للمستشفى.