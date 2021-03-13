لماذا الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء عند الإصابة بفيروس (كورونا)؟





وتقول تسيزيك: "في ألمانيا، تجاوز عدد الرجال الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس (كورونا) ضعف عدد النساء في الفئة العمرية بين 40 و69 عاماً".



وبحسب التحليل المنشور في مجلة (نيتشر كوميونيكيشنز)، فإن نسبة الوفيات جراء (كورونا) لدى الرجال مقارنة بالنساء مرتفعة بمقدار من الثلث إلى الثلثين، كما أن احتمال وجوب دخول المستشفى بعد الإصابة بفيروس (كورونا) أعلى بنسبة 20% لدى الرجال.



وترجع عالمة الفيروسات الألمانية ذلك، إلى أن الرجال أكثر عرضة لعوامل الخطر المسببة للمرض.





وتقول تسيزيك: "استناداً إلى الإحصائيات، فإن الرجال يدخنون أكثر من النساء، كما أن الرجال يستهلكون كميات أكبر من المشروبات الكحولية مقارنة بالنساء"، مؤكدة أن التدخين واستهلاك المشروبات الكحولية من أبرز عوامل الخطر المسببة للأمراض.



وتابعت تسيزيك موضحة: أن "النساء يتوفرن على جهاز مناعي أفضل بسبب عوامل وراثية وهرمونية"، وهو ما يجعل لدى النساء استجابات مناعية أقوى للعدوى الفيروسية.

رام الله - دنيا الوطنأوضحت عالمة الفيروسات الألمانية، زاندرا تسيزيك، الأسباب التي تجعل إصابة الرجال بفيروس (كورونا)، تأخذ مساراً أكثر خطورة، مقارنة بالنساء.تسيزيك شرحت سبب حدوث ذلك، اعتماداً على تحليل نُشر في مجلة (نيتشر كوميونيكيشنز)، كما نقل موقع (دوتشيه فيله).