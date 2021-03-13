"أسترازينيكا" تُعلق على أنباء تسبب لقاحها ضد (كورونا) بمخاطر تجلط الدم





وأضافت: أن "المعلومات المحدثة مبنية على مراجعة 41 تقريراً عن حساسية مفرطة محتملة، رصدت بين قرابة 6 ملايين عملية تلقيح في المملكة المتحدة"، استناداً إلى بيانات لجنة الوكالة المكلفة تقييم مخاطر الأدوية.



وتابعت: "بعد مراجعة متأنية للبيانات، اعتبرت (اللجنة) أن رابطاً باللقاح، كان موجوداً أقله في بعض تلك الحالات".



غير أن وكالة الأدوية قالت: إن الحساسية المفرطة أو ما تصفه بـ "تفاعلات الحساسية الحادة" هي بالفعل "آثار جانبية معروفة يمكن أن تحدث بصورة نادرة جداً مع اللقاحات".



ومعلومات المنتج الخاصة بلقاح (أسترازينيكا) تنبه إلى إبقاء الأشخاص تحت "المراقبة عن كثب لـ 15 دقيقة على الأقل" بعد تلقي اللقاح لرصد أي تفاعلات حساسية.



ومن جهتها، قالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة: إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح )أسترا زينيكا) المضاد لمرض (كوفيد- 19) بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه.





وذكرت هاريس في إفادة، أنه "لقاح ممتاز"، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.



وأوقفت بلغاريا مؤقتاً يوم أمس الجمعة، التطعيم باستخدام لقاح (أسترازينيكا) لحين صدور بيان مكتوب عن الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية، يبدد كافة الشكوك بشأن أمان اللقاح.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة تصنيع الأدوية البريطانية السويدية (أسترازينيكا)، ومقرها المملكة المتحدة، بأن لقاحها المضاد لفيروس (كورونا) المستجد آمن.يأتي ذلك، بعدما علّق عدد من الدول استخدامه، وسط مخاوف من احتمال تسببه بتجلط في الدم.وقال متحدث باسم الشركة: "بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من 10 ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة (لقاحات) ولا في أي بلد معين"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).وأضاف: "في الحقيقة فإن العدد المسجل لتلك الأنواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص، الذين تلقوا اللقاح مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموماً".من جانبها، قالت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاح (أسترازينيكا)، بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا.وتأتي المستجدات بعد يوم على إعلان وكالة الأدوية الأوروبية، أنها تحقق في حالة منفصلة متعلقة بتجلط الدم، دفعت الدنمارك لتعليق استخدام اللقاح، لكن الوكالة قالت: إن استخدامه لا يزال آمناً.وقالت الوكالة ومقرها أمستردام: إنها "أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة، وفرط التحسس (تفاعلات الحساسية) كآثار جانبية".