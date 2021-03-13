استطلاع للرأي: نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة مع الأحزاب الداعمة





ووفق نتائج الاستطلاع، فإن هذا يعني بأن نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتجاوز كل من (القائمة العربية الموحدة) و(ميرتيس) نسبة الحسم، فيما فازت (القائمة المشتركة) بثمانية مقاعد فقط.



وفي الشأن الحزبي، اعتبر رئيس (أمل جديد) المنشق من حزب (ليكود)، جدعون ساعر، بأن أقوال المرشح عن قائمة (الصهيونية المتدينة)، ايتامار بن غفير، تكشف النقاب عن النيات التي يسعى نتنياهو لإخفائها.



وقد قال بين غفير، في حديث مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه سيشترط دخوله إلى الائتلاف الحكومي بتعديل قانون الحصانة البرلمانية، ليتم وقف محاكمة نتنياهو.





وفي حديث مع صحيفة (يديعوت أحرونوت)، رأى أنه لا يمكن أن يقرر المستشار القانوني للحكومة، من يشغل منصب رئيس الوزراء.



وبدوره، صرح رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، بأنه لا نية لديه للانسحاب من التنافس، قائلاً: إن هذه ستكون أكبر هدية لنتنياهو.

رام الله - دنيا الوطنيظهر استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، انه لو أجريت الانتخابات اليوم، لحصل تكتل الأحزاب الداعمة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو على 46 مقعداً، دون حزب (يامينا) الذي يحصد 11 مقعداً بحسب الاستطلاع.