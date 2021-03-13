السودان: إذا فشلت مفاوضات سد النهضة فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة

سد النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس: إنه إذا فشلت مفاوضات سد النهضة، "فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة".



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية): بأن "إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة"، مشدداً على أن "غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".



وكان عباس قال في تصريحات لصحيفة (الشروق) المصرية: إن بلاده قدمت مقترحا حظى بمساندة قوية من مصر؛ لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبى، بضم الأمم المتحدة من أجل كسر جمود المفاوضات، ومساعدة الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) على التوصل لاتفاق قانونى مُلزم، بشأن ملء وتشغيل السد.