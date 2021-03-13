شؤون فلسطينية

"الصحة": بعض المستشفيات بالضفة وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 110%

"الصحة": بعض المستشفيات بالضفة وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 110%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة، اليوم السبت: إن بعض المستشفيات في المحافظات الشمالية، وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 110%.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأنه "للأسف لا يوجد التزام، رغم تحذيرنا مراراً".

ويعقد رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اجتماعاً ظهر اليوم السبت، للجنة الطوارئ العليا، التي تصدر القرارات المتعلقة بمواجهة فيروس (كورونا).

وسيترأس رئيس الوزراء، الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً، فيما أكد الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، بأن اجتماع لجنة الطوارئ، سيكون بحضور المحافظين عبر تقنية (زووم)؛ للنظر في الإجراءات، التي سيتم اتخاذها في مواجهة حالة التفشي للسلالات المتحورة لفيروس (كورونا).

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