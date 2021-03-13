شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى  معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-7 20-13 23-10 بيت لحم 17-7 20-13 23-10
رام الله والبيرة 16-6 19-12 22-9 طولكرم 19-10 22-15 25-14
نابلس 18-8 21-14 24-11 قلقيلية 19-10 22-15 25-14
جنين 21-9 24-15 27-12 سلفيت 17-7 20-13 23-10
طوباس 22-10 25-16 28-13 روابي 18-8 21-14 24-11
الخليل 16-6 19-12 22-9 غزه 20-11 23-16 26-15
أريحا 25-14 28-20 30-18 خانيونس 20-11 23-16 26-15
الأغوار الشمالية 23-12 26-18 28-16 رفح 19-10 22-15 25-14

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