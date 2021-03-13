بمشاركة الكيلة والمحافظين.. اشتية يترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ لبحث مواجهة السلالات المتحورة

اجتماع لجنة الطوارئ العليا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، سيعقد اجتماعاً ظهر اليوم السبت، للجنة الطوارئ العليا، التي تصدر القرارات المتعلقة بمواجهة فيروس (كورونا).



وأضافت: بأن اشتية سيترأس الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً، فيما أكد الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، بأن اجتماع لجنة الطوارئ، سيكون بحضور المحافظين عبر تقنية (زووم)؛ للنظر في الإجراءات، التي سيتم اتخاذها في مواجهة حالة التفشي للسلالات المتحورة لفيروس (كورونا).



وواصلت فلسطين يوم أمس الجمعة، أرقاماً عالية بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس، عن تسجيل 22 وفاة، و2309 إصابات جديدة بالفيروس و1593 حالة تعافٍ.