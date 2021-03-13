غزة: الشرطة البحرية تقرر السماح للصيادين بالعودة لعملهم

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة البحرية بغزة، السماح للصيادين بالعودة لعملهم ابتداءً من صباح اليوم؛ السبت بعد تحسن الأحوال الجوية.وكانت الشرطة البحرية، قررت في وقت سابق، من يوم أمس الجمعة، منع الصيادين من ممارسة عملهم بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج.