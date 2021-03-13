صحيفتان: إسرائيل استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا

أثارت صحيفة (تايمز) البريطانية، في تقرير لها، تساؤلات حول علاقة محتملة بين حادث تلوث شواطئ إسرائيل بالقطران، وبين هجوم إسرائيلي فاشل على ناقلة محملة بالنفط الخام، كانت في طريقها من إيران إلى سوريا.



وأشار التقرير، إلى أن سلسلة الهجمات المنسوبة لإسرائيل على سفن إيرانية، أسفرت في الماضي مرة واحدة على الأقل عن حادث تسرب مماثل.





ووقع ذلك، إثر الهجوم على ناقلة النفط "سابيتي" في البحر الأحمر عام 2019، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، قد أفادت هي الأخرى، بأن السفينة الإيرانية، تم استهدافها من قبل البحرية الإسرائيلية، مشيرة إلى سلسلة هجمات مماثلة، جرت في البحر المتوسط خلال العام المنصرم.



وكان متحدث باسم شركة الملاحة الإيرانية، قد أعلن أمس، بأن سفينة شحن إيرانية، اصطدمت بجسم متفجر في البحر المتوسط، دون وقوع إصابات.





ووصف المتحدث الإيراني الحادث بهجوم "إرهابي"، فيما لم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على هذا الخبر.

رام الله - دنيا الوطن