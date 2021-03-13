مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حوارة جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، فجر اليوم السبت، منازل المواطنين، بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من مستوطني (يتسهار)، هاجمت منازل المواطنين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة حوارة بالحجارة، دون وقوع أضرار.



وأضاف أن الأهالي، تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة.