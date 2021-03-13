مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حوارة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، فجر اليوم السبت، منازل المواطنين، بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من مستوطني (يتسهار)، هاجمت منازل المواطنين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة حوارة بالحجارة، دون وقوع أضرار.
وأضاف أن الأهالي، تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة.
هاجم مستوطنون، فجر اليوم السبت، منازل المواطنين، بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من مستوطني (يتسهار)، هاجمت منازل المواطنين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة حوارة بالحجارة، دون وقوع أضرار.
وأضاف أن الأهالي، تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة.
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