شؤون فلسطينية

عدنان ضميري: نجلي تعرض لمحاولة قتل مدبرة

عدنان ضميري: نجلي تعرض لمحاولة قتل مدبرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عدنان ضميري، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، والمفوض السياسي العام السابق للأجهزة الأمنية الفلسطينية، تعرض نجله، سعد، لمحاولة قتل مدبرة.

ونفى ضميري، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، وقوع شجار أو خلاف حول أرض، كما تناقلت وسائل الإعلام المحلية، مشيراً إلى أن ما حدث هو كمين مدبر من مجموعة معروفة بسوابق جنائية، حاولت قتل نجله، وهو ملازم أول في جهاز المخابرات العامة، وأن الكمين وقع على مدخل لأرض يمتلكها زوج نجلته، وهي بعيدة عن بيوت المهاجمين.

وعن الهدف من محاولة قتل نجله، قال ضميري: "يبدو انهم ومن وراءهم يسعون لتدفيعي ثمن محاربتهم في الإعلام"، مضيفاً، أن المجموعة متهمة بقتل شخصين أحدهما عسكري من الأجهزة الأمنية، ولا زالوا طلقاء محتمين بمستوطنة (بسجوت) وجبل الطويل، بحسب قول ضميري.

وختم: "إن الانتقام من ضباط الشرطة والأمن اصبح سهل، مما سيترتب عليه استيفاء الحقوق باليد، وفوضى. حزين أن يصل التفكير إلى هذا الحد".

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