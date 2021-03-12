شؤون فلسطينية

الرجوب يؤكد استمرار إغلاق محافظة جنين ليوم غد السبت

الرجوب يؤكد استمرار إغلاق محافظة جنين ليوم غد السبت
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الجمعة، استمرار إغلاق محافظة جنين يوم غد السبت .

وقال الرجوب في بيان صحفي، "إنه وبالنظر لما يتداوله البعض حول انتهاء فترة الإغلاق التي أقرها مجلس الوزراء، نود أن نؤكد أن العمل بالإجراءات الحكومية مستمر ليوم غد السبت، وعليه يكون يوم إغلاق شامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة باستثناء المخابز والصيدليات"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار الرجوب الى اقتراب عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في محافظة جنين إلى ألف إصابة، الأمر الذي يستوجب مزيدا من الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الحكومية.

أخبار ذات صلة

حركة فتح تنشر معايير مرشحيها للانتخابات التشريعية

حركة فتح تنشر معايير مرشحيها للانتخابات التشريعية

قلقيلية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون

قلقيلية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون

المالية بغزة تنفي إشاعات حول صرف مبالغ مالية الأسبوع المقبل

المالية بغزة تنفي إشاعات حول صرف مبالغ مالية الأسبوع المقبل

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

جيش الاحتلال يستحدث وحدة استخبارات خاصة بقطاع غزة.. ما هي مهمتها؟

جيش الاحتلال يستحدث وحدة استخبارات خاصة بقطاع غزة.. ما هي مهمتها؟

داخلية غزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الشرطة البحرية بغزة: إغلاق البحر أمام حركة الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية

الشرطة البحرية بغزة: إغلاق البحر أمام حركة الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية

خريشة: جميع التسريبات حول كتلتنا الانتخابية غير صحيحة

خريشة: جميع التسريبات حول كتلتنا الانتخابية غير صحيحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قلقيلية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون

قلقيلية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون

الرجوب يؤكد استمرار إغلاق محافظة جنين ليوم غد السبت

الرجوب يؤكد استمرار إغلاق محافظة جنين ليوم غد السبت

محافظ سلفيت: تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس (كورونا) ببلدة كفر الديك

محافظ سلفيت: تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس (كورونا) ببلدة كفر الديك

الصحة تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة الكيلة حول فقدان السيطرة على الوضع الوبائي بالضفة

الصحة تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة الكيلة حول فقدان السيطرة على الوضع الوبائي بالضفة

بشار المصري يقدّم 30 جهاز مولد للأكسجين لخدمة سكان روابي والبلدات المجاورة

بشار المصري يقدّم 30 جهاز مولد للأكسجين لخدمة سكان روابي والبلدات المجاورة

الخارجية الفلسطينية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالخارج

الخارجية الفلسطينية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالخارج

محافظ نابلس: سيتم السماح للمخابز والأفران فقط بالعمل بدءاً من غدٍ السبت

محافظ نابلس: سيتم السماح للمخابز والأفران فقط بالعمل بدءاً من غدٍ السبت

وزيرة الصحة: طالبنا مؤسسة (كوفاكس) تقديم الأوراق العلمية الخاصة بلقاح (استرازنيكا)

وزيرة الصحة: طالبنا مؤسسة (كوفاكس) تقديم الأوراق العلمية الخاصة بلقاح (استرازنيكا)

منوعات

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

شاهد: أسرار برنامج &#34;رامز مريض نفسي&#34; تُكشف لأول مرة

شاهد: أسرار برنامج "رامز مريض نفسي" تُكشف لأول مرة

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

رانيا يوسف تهاجم متابِع &#34;يا متحرش&#34;.. فما القصة ؟

رانيا يوسف تهاجم متابِع "يا متحرش".. فما القصة ؟

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

عربي

الأردن يبحث مع الصين تزويده بلقاح (كورونا) بأسرع وقت ممكن

الأردن يبحث مع الصين تزويده بلقاح (كورونا) بأسرع وقت ممكن

التحالف العربي يدمر نقطة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

التحالف العربي يدمر نقطة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

الصحة الأردنية: تسجيل 55 حالة وفاة و7705 إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 55 حالة وفاة و7705 إصابات بفيروس (كورونا)

اليمن يسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بـ(كورونا)

اليمن يسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بـ(كورونا)