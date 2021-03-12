الرجوب يؤكد استمرار إغلاق محافظة جنين ليوم غد السبت

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الجمعة، استمرار إغلاق محافظة جنين يوم غد السبت .



وقال الرجوب في بيان صحفي، "إنه وبالنظر لما يتداوله البعض حول انتهاء فترة الإغلاق التي أقرها مجلس الوزراء، نود أن نؤكد أن العمل بالإجراءات الحكومية مستمر ليوم غد السبت، وعليه يكون يوم إغلاق شامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة باستثناء المخابز والصيدليات"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار الرجوب الى اقتراب عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في محافظة جنين إلى ألف إصابة، الأمر الذي يستوجب مزيدا من الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الحكومية.