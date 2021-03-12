جيش الاحتلال يستحدث وحدة استخبارات خاصة بقطاع غزة.. ما هي مهمتها؟

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رام الله - دنيا الوطن

أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً وحدة استخبارات جديدة، مهمتها مقتصرة على متابعة ورصد قطاع غزة.



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي احتفل بتأسيس هذه وحدة (عباد شمس الجنوب)، وحضر الاحتفال كلا من قائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني، ورئيس وحدة 8200 العميد "ي"، ورئيس وحدة 9900 العقيد "م".



ووفقاً للقناة السابعة، تضم هذه الوحدة طاقما من كافة جنود الوحدات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، مثل وحدة 8200، ووحدة 9900.



وأوضحت القناة أن هدف الوحدة جمع وتحليل كافة المعلومات الاستخباراتية بشكل دقيق عن المقاومة وخصوصًا في مناطق التماس.



وأشارت السابعة أن الوحدة مزودة بكافة القدرات الاستخباراتية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التي تخدم فرقة غزة.