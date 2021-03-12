داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح غد السبت، في المركزين الصحيّين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.





وطالبت الهيئة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، المسافرين التواجد الساعة السابعة صباح الأحد، في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.









رام الله - دنيا الوطن