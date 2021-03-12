الشرطة البحرية بغزة: إغلاق البحر أمام حركة الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تصريحاً، حول عمل الصيادين في بحر قطاع غزة.



وأكدت الشرطة البحرية، أنه سيتم اغلاق البحر أمام حركة الصيادين الفلسطينيين، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار حتى صدور تعليمات جديدة.