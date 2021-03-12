التحالف العربي يدمر نقطة دفاع جوي للحوثيين في مأرب



وسبق أن أفادت وكالة (رويترز) بأن ليندركينغ عقد أواخر فبراير الماضي اجتماعا سريا في العاصمة العمانية مسقط مع كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام



رام الله - دنيا الوطنذكر التلفزيون السعودي أن التحالف العربي، دمر نقطة دفاع جوي تابعة للحوثيين في جبهة مأرب باليمن، شمل جميع مكنوات النظام والخبراء الأجانب.وأكد التحالف أنه يدعم عمليات الجيش والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان التحالف العربي قد أعلن الأربعاء أن قواته دمرت منظومة دفاع جوي للحوثيين في محافظة مأرب غرب اليمن.وعرض التلفزيون الرسمي السعودي مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية تدمير قوات التحالف منظومة دفاع جوي من نوع (سام - 6).وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، عن طرح خطة جديدة على جماعة الحوثي لوقف إطلاق النار في البلاد.وقال الدبلوماسي الأمريكي الذي عاد مؤخرا من جولة إقليمية، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية: "لدينا الآن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تضم عناصر ستتيح التعامل فورا مع الوضع الإنساني القاسي في اليمن، وتم طرح هذه الخطة على قيادة الحوثيين منذ أيام".ولفت إلى أن قيادة السعودية تقدم الدعم الكامل لجهود واشنطن الرامية لإنهاء النزاع.واكد المبعوث أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تحثان الحوثيين على التجاوب مع الخطة الجديدة وتنتظران منهم "مؤشر استجابة" لها، محذرا من أن عدم إحراز تقدم في وقف إطلاق النار سيدفع البلاد إلى صراع واضطراب أشد.وأعرب ليندركينغ عن استعداده للعودة إلى المنطقة فورا، عندما ستبدي "أنصار الله" استعدادها للحوار.في الوقت نفسه، وجه المبعوث الأمريكي انتقادات إلى الحوثيين، مبديا أسفه إزاء إعطاء الجماعة الأولوية لزحفها العسكري للسيطرة على محافظة مأرب وسط اليمن.