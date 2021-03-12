خريشة: جميع التسريبات حول كتلتنا الانتخابية غير صحيحة











رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني سابقاً: "صحيح نحن بصدد تشكيل كتلة انتخابيه"، لكن كل التسريبات والتكهنات والتوقعات غير صحيحه".وأضاف خريشة، في تصريح له، نشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الجمعة: "سنعلن عن ذلك من خلالنا، لذلك اتمنى توخي الدقة".