خريشة: جميع التسريبات حول كتلتنا الانتخابية غير صحيحة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني سابقاً: "صحيح نحن بصدد تشكيل كتلة انتخابيه"، لكن كل التسريبات والتكهنات والتوقعات غير صحيحه".
وأضاف خريشة، في تصريح له، نشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الجمعة: "سنعلن عن ذلك من خلالنا، لذلك اتمنى توخي الدقة".
قال الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني سابقاً: "صحيح نحن بصدد تشكيل كتلة انتخابيه"، لكن كل التسريبات والتكهنات والتوقعات غير صحيحه".
وأضاف خريشة، في تصريح له، نشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الجمعة: "سنعلن عن ذلك من خلالنا، لذلك اتمنى توخي الدقة".
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