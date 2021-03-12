شيخ الأزهر يلبي رغبة الطفلة الفلسطينية سجى خِلَّة ويستقبلها في مكتبه

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمكتبه في مشيخة الأزهر، الطفلة الفلسطينية النابغة سجى سعيد خِلَّة، تلبية لرغبتها ورغبة أسرتها في لقاء شيخ الأزهر.



وتبلغ الطفلة سجى، (11 عامًا)، ورغم أنها كفيفة، فإنها أتمت حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها، وقد ساعدها والدها في حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر وعدد من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على ما وهبها الله من إرادة وعزيمة وذاكرة قوية، بحسب ما جاء على موقع (المصري اليوم).



وأوصى شيخ الأزهر، الطفلة الفلسطينية بمواصلة الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا يُحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين الشقيقة، مؤكدًا أن العلم هو سبيل الأمم للتقدم والاستقرار.