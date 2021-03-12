شرطة نابلس تكشف ملابسات مقتل مواطن برام الله وتعتقل مشتبهاً به

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن شرطة نابلس كشفت، مساء اليوم الجمعة، ملابسات مقتل مواطن في رام الله ليلة امس.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن الشرطة الفلسطينية، ألقت القبض على شخص مشتبه به بقتل المواطن.