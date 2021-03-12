كيف ستكون الحالة الجوية حتى يوم الثلاثاء وهل من منخفضات مقبلة؟

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خاص دنيا الوطن

أفاد ليث العلامي، الراصد الجوي، أن الأراضي الفلسطينية، تأثرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بأول مُنخفض جوي خماسيني لهذا الموسم، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس، ويتحول الطقس الى ربيعي دافئ بشكلٍ لافت.



وقال العلامي في تصريح لـ"دنيا الوطن": "سرعان ما تحول المُنخفض الخماسيني إلى مُنخفض جوي شتوي عميق وبارد وانخفضت الحرارة لما دون معدلاتها السنوية العامة وجلب الرياح القوية،وهطول الأمطار مع منتصف ليلة الخميس/الجمعة".



وأشار العلامي، إلى أنه خلال يوم غدِ السبت تعود الأجواء للاستقرار وترتفع درجات الحرارة بحدود 3-4 درجات مئوية لتصبح حول معدلاتها السنوية المعتادة ، ويكون الطقس بارداً نسبياً في الجبال، ولطيفاً في بقية المناطق.



وقال: "يقترب من المنطقة يوم الأحد مُنخفض جوي خماسيني جديد، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئاً بوجهٍ عام في مختلف المناطق وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة".



وأضاف: "مع يوم الاثنين، يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، ويكون الطقس أكثر دفئاً من المعتاد ودرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية بحدود 6-8 درجات مئوية، مع ظهور للسُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية".



وتوقع العلامي، أن تُتبع هذه الأحوال الجوية الخماسينية الدافئة، مرة ًأخرى بانخفاض كبير على درجات الحرارة، خلال يوم الثلاثاء، إثر اقتراب هواء بارد من الحوض الشرقي للمتوسط، لتعود درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، أي أنها باردة نسبياً خلال النهار، وباردة ليلاً.