الصحة الأردنية: تسجيل 55 حالة وفاة و7705 إصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 55 حالة وفاة و7705 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات، ارتفع إلى (5224) وفاة، والإصابات إلى (464,856) إصابة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 55 حالة وفاة و7705 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات، ارتفع إلى (5224) وفاة، والإصابات إلى (464,856) إصابة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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