محافظ سلفيت: تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس (كورونا) ببلدة كفر الديك





وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء من اهالي كفرالديك عامة وذوي واسرة الفقيد خاصة، داعياً المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل اليوم الجمعة، عن وفاة المواطن نعيم سعيد ابراهيم الناطور في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي عن عمر يناهز (77 عاما) من بلدة كفر الديك بالمحافظة، متأثراً باصابته بفيروس (كورونا).وبين المحافظ كميل ، في تصريح له نشر على صفحة المحافظة على موقع (فيسبوك)، ان عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة مع هذه الحالة يرتفع إلى 57 منذ بدء الجائحة.