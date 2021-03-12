الصحة تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة الكيلة حول فقدان السيطرة على الوضع الوبائي بالضفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ما نسب على لسان الوزيرة مي الكيلة حول فقدان السيطرة على الوضع في الضفة الغربية فيما يتعلق بفيروس (كورونا).



وقالت الوزارة في تصريح لها: "يرجى عدم التعامل مع أي تصريح بخصوص الإغلاقات لا يُنشر على القنوات الرسمية لوزارة الصحة أو الإعلام الرسمي".