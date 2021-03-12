شؤون فلسطينية

شعث: دحلان يعمل لنفسه خارج فتح.. وهذه آلية الانتخاب في القدس

شعث: دحلان يعمل لنفسه خارج فتح.. وهذه آلية الانتخاب في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، أن اقتراع فلسطينيي مدينة القدس في الانتخابات المقبلة، سيكون عبر مكاتب بريد إسرائيلية و"بتوافق دولي".

وقال شعث في لقاء له على وكالة (الأناضول) التركية: "حصلنا على توافق دولي لأسلوب عقد الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، عبر التصويت في مراكز البريد (الإسرائيلية)"، مضيفا: "لا مشكلة فيها (آلية الاقتراع) إلى الآن، وهذا النظام يسير منذ الانتخابات السابقة، ولا اعتراض جديد من قبل إسرائيل عليه".

وأشار الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني، إلى أن أي اعتراض إسرائيلي غير مقبول، وسيتم مواجهته بكل السبل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن حق المقدسيين الترشح والانتخاب، وفق القانون الدولي، وغير ذلك يتناقض مع تلك القوانين.

وبيّن شعث، أن القيادة الفلسطينية تحرص على استكمال العملية الانتخابية بكل مكوناتها وبشكل نزيه، للوصول إلى انتخاب مجلس تشريعي وحكومة جديدة، لتجديد الشرعية.

وقال: "الانتخابات خطوة نحو تجسيد الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني"، نافيا وجود أية معوقات من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ولكن كان هناك بعض الخلافات وقد تم تجاوزها، كعقد الانتخابات بالتتابع بدلا من الانتخابات المتزامنة.

أما عن استعداد حركة فتح، للانتخابات فقال ممثل الرئيس الفلسطيني: "هناك تحضيرات تجري على قدم وساق، هناك لجان شكلت في كافة الأقاليم (المناطق الحركية)؛ وشكلت اللجنة المركزية (أعلى هيئة بفتح) لجنة لجمع النتائج ورفعها للقيادة وتشكيل قائمة حركية متفق عليها مُلزمة".

وحول إمكانية قيام مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية المعتقل في إسرائيل، بتشكيل قائمة لخوض الانتخابات، اكتفى شعث بالقول "البرغوثي جزء من حركة فتح، وهناك لجان تعمل لتشكيل قائمة واحدة لفتح تخوض الانتخابات".

وتعليقا على إمكانية تشكيل القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان قائمة لخوض الانتخابات، قال شعث: "دحلان يعمل لنفسه خارج فتح، ومنذ فترة زمنية طويلة، أي عمل يقوم به يتحمل مسؤوليته بعيدا عن فتح".

إلى ذلك قال شعث: "إن موضوع تشكيل قائمة تضم كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو بعضها لخوض الانتخابات التشريعية "طرح ولم يناقش بعد"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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