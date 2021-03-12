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اليمن يسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بـ(كورونا)

اليمن يسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل اليمن يوم الجمعة أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بفيروس (كورونا) منذ اندلاع الموجة الثانية من الجائحة.

وحسب إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، فقد بلغ إجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية 12 حالة، منها 7 في حضرموت، و2 في عدن وشبوة، وواحدة في المهرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي ما يخص حالات الإصابة المؤكدة لهذا اليوم فقد تم تسجيل 62 حالة فيما تم الابلاغ عن 103 حالة مشتبهة.

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