الخارجية الفلسطينية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالخارج



وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 121، وعدد الإصابات 10276 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 13301، وعدد الوفيات إلى 378.وأوضحت الخارجية أن سفارتنا لدى هنجاريا سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الطلبة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 5، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.