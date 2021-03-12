محافظ نابلس: سيتم السماح للمخابز والأفران فقط بالعمل بدءاً من غدٍ السبت

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر اللواء إبراهيم رمضان، محافظ نابلس، قرارا بالمساح للمخابز والافران فقط، بالعمل ابتداءً من يوم غدٍ السبت، مشددا على ضرورة الاتلزام بالتباعد وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين.



وقال رمضان في تصريح نشر على صفحة محافظة نابلس على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الجمعة: "سيتم تشديد إجراءات الرقابة على هذا القطاع؛ لضمان التزامهم بالتدابير الوقائية".