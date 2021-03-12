شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: طالبنا مؤسسة (كوفاكس) تقديم الأوراق العلمية الخاصة بلقاح (استرازنيكا)

وزيرة الصحة: طالبنا مؤسسة (كوفاكس) تقديم الأوراق العلمية الخاصة بلقاح (استرازنيكا)
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع اللجنة الفنية لمؤسسة كوفاكس الموقف العلمي من لقاح استرازنيكا.

وقالت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنها طلبت من اللجنة تقديم الأوراق والمنشورات العلمية الخاصة باللقاح، وموقفها منه، لاتخاذ القرار المناسب للتعامل مع اللقاح بناء على الإثباتات العلمية، إضافة إلى الرأي الفني لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باللقاح.

يشار إلى أن مؤسسة كوفاكس مبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات غافي والتحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة، وتهدف إلى شراء ما يكفي من اللقاحات لتوفير أكثر ملياري جرعة من اللقاح (أو اللقاحات المعتمدة) تكفي لتحصين 20 في المائة من سكان البلدان المشاركة فيها، وفلسطين هي إحدى البلدان الأعضاء فيها.

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