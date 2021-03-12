سهى عرفات تنفي إدلاءها أي تصريحات حول تحميل الرئيس عباس مسؤولية حماية القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

نفت سهى عرفات، أرملة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، الجمعة، إدلاؤها أي تصريحات حول توفير الحماية لناصر القدوة.



وقالت عرفات، عبر صفحتها الرسمية على موقع (انستجرام): "اعلن للجميع انني في صدد التعافي من كورونا ولم يصدر مني اي تصريح صحفي خلال هدا الشهر. ارجو التأكد والحيطه والحذر من اي تصريح صحفي يصدر عني".



وكانت صحيفة (المصري اليوم)، قد نشرت لقاءً مع سهى عرفات قالت فيه إنها تطالب بتوفير الحماية لناصر القدوة، بعد قرار المركزية فصله من حركة فتح، محملة الرئيس عباس مسؤولية حمايته.