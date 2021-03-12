دولي

إلهان عمر: لماذا لا نعود إلى الاتفاق النووي أولا؟

إلهان عمر: لماذا لا نعود إلى الاتفاق النووي أولا؟
رام الله - دنيا الوطن
سألت النائبة الديمقراطية المسلمة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولا باعتبارها هي التي خرجت منه.

وخلال خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أجاب بلينكن عن سؤال عمر، قائلا: "لا يمكن العودة للاتفاق النووي بمجرد الضغط على زر، لقد خرجنا منه قبل 3 أعوام وللأسف ابتعد الإيرانيون عن التزاماتهم أكثر فأكثر، لذا فإن هنالك قضايا باعثة على التحدي ينبغي البحث حولها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما دافع بلينكن عن الاتفاق، مؤكدا أن "كبح برنامج طهران النووي يصب في مصلحة واشنطن"، لكنه استبعد تقديم تنازلات لتأمين المحادثات مع الحكومة الإيرانية.

وكرر موقف بلاده بأن على إيران اتخاذ الخطوة الأولى للالتزام بالاتفاق النووي، موضحا أن العقوبات لن ترفع قبل ذلك.

وقال بلينكن: "لدينا مصلحة في إعادة إيران إلى الاتفاق، لكن لدينا مشاكل أساسية مع تصرفات إيران سواء من دعمها للإرهاب أو برنامج الصواريخ الباليستية أو أعمالها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

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