زلزال قوي يهز وسط اليونان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خبراء المسح الجيولوجي، أن زلزالا قويا هز اليوم الجمعة وسط اليونان.



وذكر مركز GFZ الألماني لبحوث علوم الأرض، ومقره في بوتسدام، أن الزلزال الذي وصلت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي قدرت قوته بـ5.6 درجة وقع على بعد تسعة كيلومترات عن بلدة فيرديكوسا.



ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.



وشهدت المنطقة نفسها الأسبوع الماضي زلزالا قويا ألحق ضررا بمئات المباني، وأجبر العديد من الناس على مغادرة ديارهم واللجوء إلى مأوى مؤقت منحته الحكومة.