القدس: قوات الاحتلال تعتدي على المصلين قرب الأقصى وتعتقل 5 مواطنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة، في ساحة الغزالي عند باب الأسباط أحد أبواب الأقصى، واعتقلت خمسة شبان.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال هاجمت المصلين، وأجبرتهم على الخروج من الأقصى عبر باب الأسباط، وسط القاء قنابل صوتية لتفريق المصلين، واعتدت على الشاب عمر زغير بالضرب واعتقله.



وأضافت أن شرطة الاحتلال منعت نحو 321 شخصا من سكان الضفة الغربية من الصلاة بالمسجد الأقصى، واعتقلت أربعة منهم.



وأدى نحو 20 ألفا صلاة الجمعة في الأقصى، رغم كافة القيود الإسرائيلية.