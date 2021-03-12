إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من (17 عاماً).



وافاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق المسيرة بين الشبان وعشرات الجنود الذين اطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت والاعيرة الاسفنجية مما ادى لاصابة العشرات بالاختناق عولجت ميدانيا.



واشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ولاحقوا الشبان بين منازل المواطنين واعتلوا اسطح بعضها واستخدموها ثكنات عسكرية لاطلاق قنابل الغاز بعد احتجاز ساكنيها في غرف محددة، مؤكدا محاولات الجنود نصب كمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات.



وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة واسعة من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتفعيل وتعميم المقاومة الشعبية.