البرغوثي يعقد اجتماعاً لقيادة المبادرة الوطنية في قطاع غزة



وقدم خلاله شرحا مستفيضا حول مآلات المشهد السياسي الذي تأتي في سياقه الانتخابات الفلسطينية مؤكدا على اهمية ان تساهم تلك الانتخابات بتغيير الوضع القائم و ليس لشرعنته و تحديدا فيما يتعلق بانهاء الانقسام و إزالة كافة مظاهره في الضفة و في غزة فضلا عن ضرورة اجرائها في اجواء ديمقراطية تتاح خلالها ايضا حرية العمل السياسي والتنظيمي بما فيها الدعاية الانتخابية دون تقييدها.



و في هذا السياق شدد البرغوثي على اهمية إحداث التوازن ما بين الاستمرار بالكفاح و النضال التحرري و ما بين النضال الاجتماعي و الدفاع عن مصالح و حقوق كافة شرائح المجتمع الفلسطيني في اطار تعزيز حقيقي للصمود الوطني خاصة ابناء شعبنا في قطاع غزة الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة.



وتناول الاجتماع مجمل الاستعدادات التي تقوم بها حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لخوض الانتخابات الفلسطينية القادمة وفق خطة عمل تنظيمية شاملة ومتكاملة تستند بالاساس الى تطبيق ما تحمله من مباديء و توجهات و قيم وطنية سامية يقع في القلب منها حماية قضيتنا الوطنية من محاولات شطبها والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني.



و بحث البرغوثي مع قيادة حركة المبادرة الوطنية أثناء الاجتماع بهيئتها القيادية في قطاع غزة السبل الانسب لاعداد القائمة الانتخابية في ضوء ما تمخض من نتائج لاجتماعات و مشاورات أجرتها مع العديد من الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنعقد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اجتماعا هاما لقيادتها في قطاع غزة الذي وصله مساء أمس الخميس.