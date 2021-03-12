عاجل

  • قناة (العربية): القاهرة اشترطت على أنقرة سحب قواتها من ليبيا

  • قناة (العربية): الاتصالات المصرية التركية ناقشت ملفات من بينها ليبيا وسوريا

  • قناة (العربية): أنقرة طلبت اجتماعاً لرئيسي الاستخبارات مع مصر لبحث القضايا العالقة

  • قناة (العربية): مصر اشترطت لاستئناف المفاوضات وقف أنقرة لتصعيدها في المتوسط

  • قناة (العربية): أولوية المناقشات المصرية التركية ستكون على القضايا الإقليمية

  • قناة (العربية): القاهرة وأنقرة وضعتا قائمة بنود الاجتماع وملف الإخوان ضمن المناقشات

  • قناة (العربية): أول لقاء مصري تركي سيكون في القاهرة

  • قناة (العربية): ترتيبات لعقد أول لقاء مصري تركي يضم مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين

عربي

السعودية: أوامر ملكية بشأن عدة مناصب وزارية أبرزها "الحج والعمرة

السعودية: أوامر ملكية بشأن عدة مناصب وزارية أبرزها "الحج والعمرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، يقضي، بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن من منصبه.

ووفق ما ذكرت قناة (العربية) فإنه أمراً ملكياً آخر، يقضي، بتكليف عصام بن سعد بن سعيد، وزيراً للحج والعمرة، والشيخ علي السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز الدعيلج، رئيسا لهيئة الطيران المدني، خلفاً لعبد الهادي المنصوري.

 



أخبار ذات صلة

مصر: حبس رجال الشرطة المزيفين

مصر: حبس رجال الشرطة المزيفين

الأردن: توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود (كورونا)

الأردن: توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود (كورونا)

البحرين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المملكة

البحرين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المملكة

حمدوك يدعو لتفاهم مصري سوداني حول &#34;حلايب وشلاتين&#34;

حمدوك يدعو لتفاهم مصري سوداني حول "حلايب وشلاتين"

الرئيس الجزائري يعلن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة

الرئيس الجزائري يعلن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة

الإمارات: إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

الإمارات: إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

الصحة الأردنية: تسجيل 63 حالة وفاة و8300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 63 حالة وفاة و8300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34;: الانتخابات مدخل مهم لإعادة بناء النظام السياسي وترسيخ الديمقراطية

"النضال الشعبي": الانتخابات مدخل مهم لإعادة بناء النظام السياسي وترسيخ الديمقراطية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

البرغوثي يعقد اجتماعاً لقيادة المبادرة الوطنية في قطاع غزة

البرغوثي يعقد اجتماعاً لقيادة المبادرة الوطنية في قطاع غزة

الشرطة تضبط حافلتين تنظمان رحلات خارج نابلس

الشرطة تضبط حافلتين تنظمان رحلات خارج نابلس

نابلس: إصابة 5 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

نابلس: إصابة 5 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

أكثر من 20 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أكثر من 20 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

المطران حنا: نرفض ما يقوم به بعض المتصهينين الذين يدعون الانتماء للمسيحية زورًا وبهتانًا

المطران حنا: نرفض ما يقوم به بعض المتصهينين الذين يدعون الانتماء للمسيحية زورًا وبهتانًا

قوافل الأقصى تنطلق من الجليل المحتل للرباط في المسجد الأقصى

قوافل الأقصى تنطلق من الجليل المحتل للرباط في المسجد الأقصى

منوعات

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

شاهد: أسرار برنامج &#34;رامز مريض نفسي&#34; تُكشف لأول مرة

شاهد: أسرار برنامج "رامز مريض نفسي" تُكشف لأول مرة

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

رانيا يوسف تهاجم متابِع &#34;يا متحرش&#34;.. فما القصة ؟

رانيا يوسف تهاجم متابِع "يا متحرش".. فما القصة ؟

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

عربي

مصر: حبس رجال الشرطة المزيفين

مصر: حبس رجال الشرطة المزيفين

الأردن: توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود (كورونا)

الأردن: توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود (كورونا)

البحرين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المملكة

البحرين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المملكة

حمدوك يدعو لتفاهم مصري سوداني حول &#34;حلايب وشلاتين&#34;

حمدوك يدعو لتفاهم مصري سوداني حول "حلايب وشلاتين"