السعودية: أوامر ملكية بشأن عدة مناصب وزارية أبرزها "الحج والعمرة















رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، يقضي، بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن من منصبه.ووفق ما ذكرت قناة (العربية) فإنه أمراً ملكياً آخر، يقضي، بتكليف عصام بن سعد بن سعيد، وزيراً للحج والعمرة، والشيخ علي السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.كما صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز الدعيلج، رئيسا لهيئة الطيران المدني، خلفاً لعبد الهادي المنصوري.