مسؤول إسرائيلي سابق: تعيين رئيس أركان الجيش ورئيسي موساد وشاباك مشروط بمصادقة سارة نتنياهو





وقال دافيد أرتسي، وفق الصحيفة، إن الاتفاق السري يقضي بأنّ تعيين رئيس أركان الجيش، ورئيسي (موساد) و(شاباك) مشروط بمصادقة سارة نتنياهو.





وأضاف: بأن الاتفاق يقول إنه بإمكانها المشاركة في اجتماعات سرية، وأن الأمور المالية في العائلة تديرها سارة، وألا يحمل نتنياهو بطاقة ائتمان، وإذا احتاج مالاً نقداً، فإن عليه أن يطلب ذلك منها.





ووفق المسؤول، فإن الاتفاق يلزم نتنياهو باصطحاب سارة معه في حال خروجه في ساعات المساء.



رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، تصريحات مسؤول "كبير" سابق في الصناعات الجوية، بأنه اطلع على اتفاق سري أبرمه سابقا المحامي دافيد شيمرون، بين رئيس الوزراء بنيامين بنيامين، وزوجته، سارة نتنياهو.