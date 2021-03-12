المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: لا يمكن معرفة مخاطر لقاح (كورونا)





وأضافت: أن جملة من الأبحاث العلمية، تشير إلى أن تطعيم متعافين من المرض بجرعة واحدة يُحسن مستوى الدفاع عنهم من السلالات المختلفة من الفيروس، وتبين من إفادات بعض المتعافين الذين كانوا يعانون أعراضا بعد شفائهم أن حالتهم تحسنت بشكل ملحوظ بعد أخذهم اللقاح.





ومع ذلك أوضح الباحثون، أنه من السابق لأوانه القول أن للقاح صلة بهذا التحسن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا ورُصدت في إسرائيل، أمس، حوالي 2500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتراجع الى 613 عدد المرضى في حالة خطيرة.





وقال رئيس الطاقم الاستشاري لوزارة الصحة البروفيسور ران باليتسر: "إننا بتنا قريبين من بر الأمان، ولكن دائما سنخشى من إمكانية ظهور سلالة مقاومة للقاح".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أنها لا تعرف مخاطر يمكن أن تنجم عن اللقاح ضد (كورونا).